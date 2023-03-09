На окупованій Херсонщині росіяни стали активніше мародерити – Генштаб
Четвер, 9 березня 2023, 18:23
Російські окупанти стали активніше займатися мародерством в окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "В окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками.
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Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку, вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам".