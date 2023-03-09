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На окупованій Херсонщині росіяни стали активніше мародерити – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 9 березня 2023, 19:23
На окупованій Херсонщині росіяни стали активніше мародерити – Генштаб
фото: УП

Російські окупанти стали активніше займатися мародерством в окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області. 

Джерело: Генштаб 

Дослівно: "В окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками.

Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку, вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам".

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Теми: ГенштабХерсонська область
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