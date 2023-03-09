США запровадили санкції проти компаній з Китаю, які постачали Ірану деталі для "Шахедів"

Сполучені Штати запровадили санкції проти китайської мережі компаній, які постачали аерокосмічні деталі іранській компанії, що брала участь у виробництві безпілотників, які Тегеран використовував для нападу на нафтові танкери й експортував до Росії.

Про це йдеться в заяві на сайті Мінфіну США, пише "Європейська правда".

За даними міністерства, ця мережа, що базується в Китаї, відповідає за продаж і відправлення тисяч аерокосмічних компонентів, включно з компонентами, які можуть бути використані для БПЛА, Іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA).

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HESA брала участь у виробництві моделі БПЛА Shahed-136, який Іран використовував для атак на нафтові танкери і експортував до Росії для війни в Україні.

Компанія HESA потрапила під санкції ще 2008 року за те, що вона належить або контролюється Міністерством оборони і тилового забезпечення збройних сил Ірану, а також за те, що вона надавала підтримку Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

"Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення, які є результатом використання Росією іранських БПЛА в Україні", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

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"Сполучені Штати продовжуватимуть боротися з глобальними іранськими закупівельними мережами, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні", - додав він.

Нагадаємо, уряд Нідерландів запровадить нові експортні обмеження на обладнання для виробництва мікросхем проти Китаю в межах запровадженої минулого року ініціативи Сполучених Штатів.