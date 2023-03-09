Зеленський обговорив із фон дер Ляєн прогрес у виконанні Україною рекомендацій Єврокомісії

Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн прогрес у виконанні Україною рекомендацій для початку переговорів про вступ в Євросоюз.

Про це йдеться у повідомленні в Twitter глави держави, пише "Європейська правда".

"Під час розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн засудили сьогоднішні ракетні атаки Росії. Привітали новий пакет санкцій ЄС і домовилися про подальший тиск на агресора", - йдеться у повідомленні.

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"Детально обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ України до ЄС уже цього року", - додав президент.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС Київ задекларував мету вже у 2023 році розпочати переговори про вступ, а Брюссель своєю чергою погодився передати проміжну оцінку виконання семи рекомендацій навесні.

Як відомо, Україна разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС отримала сім попередніх умов, але нині неясно, чи їхнє виконання призведе до початку переговорів про вступ.

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За оцінкою консорціуму експертних організацій, середній рівень виконання Україною вимог ЄС у контексті кандидатського статусу перевищив 5 балів за 10-бальною шкалою.

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