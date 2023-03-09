Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн прогрес у виконанні Україною рекомендацій Єврокомісії

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 20:37

Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн прогрес у виконанні Україною рекомендацій для початку переговорів про вступ в Євросоюз.

Про це йдеться у повідомленні в Twitter глави держави, пише "Європейська правда".

"Під час розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн засудили сьогоднішні ракетні атаки Росії. Привітали новий пакет санкцій ЄС і домовилися про подальший тиск на агресора", - йдеться у повідомленні.

"Детально обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ України до ЄС уже цього року", - додав президент.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС Київ задекларував мету вже у 2023 році розпочати переговори про вступ, а Брюссель своєю чергою погодився передати проміжну оцінку виконання семи рекомендацій навесні.

Як відомо, Україна разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС отримала сім попередніх умов, але нині неясно, чи їхнє виконання призведе до початку переговорів про вступ. 

За оцінкою консорціуму експертних організацій, середній рівень виконання Україною вимог ЄС у контексті кандидатського статусу перевищив 5 балів за 10-бальною шкалою. 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Україна-лідерка та Україна-двієчниця: як Брюссель оцінює готовність Києва до вступу в ЄС.

Теми: ЗеленськийЄврокомісія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПерші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Кабмін пропонує збільшити видатки держбюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

відеоЧенці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Усі новини...
Зеленський
Зеленський призначив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський про ракетну атаку росіян: Все, на що вони здатні – тероризувати мирне населення
Зеленський провів нараду із військовими і розвідкою: говорили про майбутню битву
Останні новини
21:39
У театрі в Цюріху створили Ukrainian kiosk: першою гостею стала Оксана Забужко
21:28
США заохочують лідера Китаю поговорити із Зеленським про війну в Україні
21:15
У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ
21:11
Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді
20:48
Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI
20:45
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи
20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
20:37
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2
20:35
МОН припинило співпрацю з Parimatch
20:35
Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков
Усі новини...