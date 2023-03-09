У Грузії на акції протесту опозиція вимагає відставки уряду та дострокових виборів

На акції протесту у центрі Тбілісі почали висувати політичні вимоги і разом з відставкою уряду вимагають проведення дострокових виборів.

Про це повідомляє телеканал Руставі 2, пише "Європейська правда".

На трибуні з'явилися опозиційні політики, які звернулися до учасників мітингу, і заявили, необхідно змінити владу.

Частина опозиції заявляє, що не розійдеться і протести не припиняться доти, доки вони не переконаються, що шлях і курс до Європи є непорушним.

Видання Interpressnews повідомляє, що 10 березня перед будівлею парламенту Грузії відбудеться мітинг.

Організатори акції на проспекті Руставелі закликали громадян зібратися знову завтра об 11:00.

Відповідну заяву зробив один з лідерів мітингу Нодар Чачанідзе після того, як стало відомо, що на 10 березня в парламенті заплановане пленарне засідання. На порядку денному буде лише одне питання, а саме, на голосування буде винесено так зване друге слухання проєкту про "іноземних агентів".

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Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" законопроєкт про "іноагентів".

Низка експертів і фахівців на це зауважили, що просто "відкликати" схвалений у першому читанні проєкт процедурно неможливо – лише через відхилення під час голосування у другому читанні.

У партії влади після цього пообіцяли, що у парламенті буде проведено відповідну процедуру.

Детально про те, як Грузія опинилась на порозі нової революції, дивіться у новому блозі ЄП: Важливе про причини та наслідки протестів у Тбілісі.

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