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У Грузії на акції протесту опозиція вимагає відставки уряду та дострокових виборів

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 21:30
У Грузії на акції протесту опозиція вимагає відставки уряду та дострокових виборів
Getty Images

На акції протесту у центрі Тбілісі почали висувати політичні вимоги і разом з відставкою уряду вимагають проведення дострокових виборів.

Про це повідомляє телеканал Руставі 2, пише "Європейська правда".

На трибуні з'явилися опозиційні політики, які звернулися до учасників мітингу, і заявили, необхідно змінити владу.

Частина опозиції заявляє, що не розійдеться і протести не припиняться доти, доки вони не переконаються, що шлях і курс до Європи є непорушним.

Видання Interpressnews повідомляє, що 10 березня перед будівлею парламенту Грузії відбудеться мітинг.

Організатори акції на проспекті Руставелі закликали громадян зібратися знову завтра об 11:00.

Відповідну заяву зробив один з лідерів мітингу Нодар Чачанідзе після того, як стало відомо, що на 10 березня в парламенті заплановане пленарне засідання. На порядку денному буде лише одне питання, а саме, на голосування буде винесено так зване друге слухання проєкту про "іноземних агентів".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" законопроєкт про "іноагентів".

Низка експертів і фахівців на це зауважили, що просто "відкликати" схвалений у першому читанні проєкт процедурно неможливо – лише через відхилення під час голосування у другому читанні.

У партії влади після цього пообіцяли, що у парламенті буде проведено відповідну процедуру.

Детально про те, як Грузія опинилась на порозі нової революції, дивіться у новому блозі ЄП: Важливе про причини та наслідки протестів у Тбілісі.

Читайте також: До біса дипломатію? Як має діяти Україна у відносинах з Грузією та її владою

Теми: Грузіямітингивибориопозиція
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