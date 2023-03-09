CNN розкрила деталі таємних переговорів, які зупинили штурм "Азовсталі"

Переговори біля одного з входів в "Азовсталь", фото Ковальова

Новинна мережа CNN розповіла, завдяки чому у Маріуполі вдалося припинити облогу "Азовсталі" російськими військами навесні 2022 року. Це був результат переговорів між українською і російською сторонами.

Джерело: стаття CNN

Деталі: Повідомляється, що переговори почалися 25 травня 2022 року. З українського боку їх розпочав народний депутат, член депутатської групи "Довіра" Олександр Ковальов, в якого є контакти в ФСБ. За словами депутата, керувало операцією Головне управління розвідки і особисто його голова Кирило Буданов.

Від Росії переговорами керували двоє генералів-розвідників - генерал-лейтенант Владімір Алєксєєв і генерал-майор Алєксандр Зорін. Обидва народилися в Україні.

25 квітня Ковальов здійснив першу поїздку в Маріуполь. Там у нього була розмова з колишнім агентом СБУ Валентином Крижановським, який у 2014 році зрадив Україну і переметнувся до ФСБ, і генерал-лейтенантом армії РФ Андрєєм Сичевим, який керував штурмом Маріуполя. Доказом цій розмові є фото внизу.

Зліва направо: Ковальов, Сичевой, Крижановський Маріуполь, 27 квітня 2022

Як стверджує нардеп, він допоміг переконати "іншу сторону, що порятунок, в першу чергу, дітей, жінок і поранених буде актом здорового глузду, актом гуманізму".

CNN нагадала, що на початку травня ООН та Червоний Хрест евакуювали сотні цивільних з "Азовсталі" та інших районів Маріуполі. 7 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що "всі жінки, діти і люди похилого віку" були безпечно вивезені з металургійного комбінату. Але військові на заводі лишились, і російські обстріли почалися знову.

ВІДЕО ДНЯ

9 травня Ковальов повернувся до Маріуполя на другий раунд переговорів, але цього разу не сам, до нього приєднався перший заступник Буданова Дмитро Усов. Тепер вони розмовляли уже безпосередньо з головними переговірниками від РФ Алєксєєвим і Зоріним.

За словами Ковальова, Алєксєєв постійно робив перерви в переговорах, щоб подзвонити в Москву. У нього був прямий стільниковий зв'язок з Міністерством оборони РФ.

Переговори просувалися далі. На 16 травня було організовано третій візит до Маріуполя, під час якого відбулася зустріч російських генералів, які керували війною, з українськими офіцерами. Один з них - керівник батальйону "Азов" підполковник Денис Прокопенко.

Переговори 16 травня 2022 біля одного з входів в "Азовсталь"

Пряма мова Ковальова: "Це був момент істини. Коли ми зробили все, щоб дві сторони зійшлися, подивилися один одному в очі, російська сторона пообіцяла, що буде цивілізований вихід для наших солдатів".

Більше деталей: Нардеп повідомив, що умови росіян були прості: українські військові припиняють бойові дії, здають завод і здаються в полон самі. Потім - цивілізовані умови утримання наших військовополонених та обмін.

За словами Ковальова, домовленість про безпечний вихід українських бійців була виконана чітко. Пізніше того ж дня найбільш важкопоранених винесли з заводу на ношах.

16 травня ввечері Міноборони України оголосило про початок евакуації українських військовослужбовців з "Азовсталі". Наступного дня, 17 травня, нескінченний потік українських солдатів почав свій вихід у полон. Багато хто на милицях або ношах, деякі серйозно покалічені.