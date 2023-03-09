У Грузії затримали бійця, який воював в Україні проти росіян

У Грузії під час протестів затримали Надіма Хмаладзе, який воював в Україні на боці Збройних сил України.

Джерело: грузинська служба "Радіо Свобода"

Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило затримання Хмаладзе.

Він був затриманий на площі Свободи у Тбілісі 8 березня, близько 16:00, за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві.

За інформацією адвоката Торніке Бакрадзе, Хмаладзе затримали співробітники кримінальної поліції.

Пряма мова адвоката: "Ані він, ані я не бачили протоколу затримання. Йому в усній формі сказали, що йдеться про словесні образи, що важко довести – на момент затримання він не міг скоїти злочин, він давав інтервʼю журналісту".

Хмаладзе одним із перших грузинських добровольців вирушив до України та брав активну участь у бойових діях проти Росії.

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Він повернувся до Тбілісі 6 березня.

За словами адвоката, на в'їзді до Грузії його без пояснень довго тримали на паспортному контролі. У місті Хмаладзе помітив, що за ним стежать.

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