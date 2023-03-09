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У Грузії затримали бійця, який воював в Україні проти росіян

Альона Мазуренко Четвер, 9 березня 2023, 20:39
У Грузії затримали бійця, який воював в Україні проти росіян
фото: "Радіо Свобода"

У Грузії під час протестів затримали Надіма Хмаладзе, який воював в Україні на боці Збройних сил України.

Джерело: грузинська служба "Радіо Свобода"

Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило затримання Хмаладзе. 

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Він був затриманий на площі Свободи у Тбілісі 8 березня, близько 16:00, за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві.

За інформацією адвоката Торніке Бакрадзе, Хмаладзе затримали співробітники кримінальної поліції.

Пряма мова адвоката: "Ані він, ані я не бачили протоколу затримання. Йому в усній формі сказали, що йдеться про словесні образи, що важко довести – на момент затримання він не міг скоїти злочин, він давав інтервʼю журналісту".

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Хмаладзе одним із перших грузинських добровольців вирушив до України та брав активну участь у бойових діях проти Росії.

Він повернувся до Тбілісі 6 березня.

За словами адвоката, на в'їзді до Грузії його без пояснень довго тримали на паспортному контролі. У місті Хмаладзе помітив, що за ним стежать.

Нагадаємо:

  • Після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" законопроєкт про "іноагентів".
  • 9 березня триває третій вечір протестів у Грузії. Демонстранти вимагають звільнити затриманих, відставки уряду і дострокових виборів.
  • Влада Грузії заявила, що відпустить всіх затриманих 7 і 8 березня за адміністративними статтями.

Теми: ГрузіявійнаЗбройні сили
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