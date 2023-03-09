Адміністрація Байдена запропонувала окреме фінансування для України у бюджеті на 2024 рік

Адміністрація президента США Джо Байдена представила державний бюджет на 2024 фінансовий рік, в якому враховано конкретне фінансування для допомоги Україні у війні проти РФ та протидію Китаю.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Державному департаменту та Агентству США з міжнародного розвитку пропонується виділити $63,1 мільярда, включно з конкретним фінансуванням для України, що майже на $5 мільярдів більше, ніж у скоригованому бюджеті на 2023 фінансовий рік.

Запит включає $1,7 мільярда, "які допоможуть Україні перемогти у війні та закласти фундамент реформ і відновлення для досягнення миру, а також допоможуть іншим партнерам, які постраждали від війни, стабілізувати свою економіку та підготуватися до відновлення".

Крім того, новий бюджет передбачає збільшення на $1,5 мільйона фінансування Центру глобальної взаємодії, який підтримуватиме програми протидії пропаганді та дезінформації з боку Росії.

Адміністрація також просить $8,9 "на підтримку пріоритетної стратегічної мети США щодо збільшення загального фінансування НАТО, починаючи з 2023 року, як це було погоджено Північноатлантичною радою в грудні 2022 року".

"Збільшення фінансування цивільного бюджету НАТО дозволить організації зберегти свою технологічну і оперативну перевагу в мінливому стратегічному і безпековому середовищі, яке включає такі загрози і виклики, як більш агресивна і напориста Росія і Китай, необхідність посилення кібербезпеки, а також загрози, пов'язані з новими і руйнівними технологіями", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив спікера Палати представників США, республіканця Кевіна Маккарті відвідати Україну з візитом, але той відмовився, заявивши, що не потребує поїздки для ухвалення рішень щодо допомоги Києву.