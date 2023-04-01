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У львівській квартирі вибухнула граната, загинула людина

Ольга Глущенко , Роман ПетренкоСубота, 1 квітня 2023, 09:38
У львівській квартирі вибухнула граната, загинула людина
ілюстративне фото поліції

У місті Львові вибухнула граната, одна людина загинула, ще одна – постраждала.

Джерело: депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, Нацполіція Львівщини

Пряма мова: "Вибухнула граната на вул. Замарстинівській 150, є постраждала одна людина, також одна людина загинула. На місці працюють всі відповідні служби".

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Оновлено: Вранці правоохоронці повідомили, що 31 березня близько 22.30 в одному з помешкань у багатоквартирному будинку на вулиці Замарстинівській у Львові вибухнула граната, ймовірно, РГН.

Внаслідок вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, помер від травм на місці, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами.

Справу відкрили за статтями ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

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Теми: Львіввибух
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