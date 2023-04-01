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Ворог гатив по Сумщині та скидав міни, є поранений

Ольга Глущенко Субота, 1 квітня 2023, 01:34
Ворог гатив по Сумщині та скидав міни, є поранений
Ілюстративне фото з Укрінформу

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 4 громад Сумської області, є поранений.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстрілами опинилися території Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської, Есманської громад.

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По Зноб-Новгородській громаді з території РФ зранку було здійснено артилерійський обстріл, 20 прильотів.

По Хотінській громаді росіяни били з артилерії, 25 прильотів. Внаслідок одного із обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району.

У Білопільській громаді ворог скинув 10 мін на територію громади.

ВІДЕО ДНЯ

По Есманській громаді ворог стріляв з міномета з території Росії.

Теми: Сумська областьобстріл
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