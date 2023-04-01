Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти Росії в цьому році є малоймовірною, хоч і не сказав, що "цього не можна зробити".
Джерело: Міллі, цитує Defense One
Пряма мова: "Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року".
"Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України – вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України.
І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні.
Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання".
Деталі: На запитання про надання Україні ракет великої дальності ATACMS Мілллі відповів, що США їх не постачатимуть. Але при цьому розглядають інші можливості допомоги ЗСУ.
"Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність", – сказав генерал.
Міллі додав, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що "британці мають низку систем".
За його словами, "кілька інших речей", за допомогою яких США могли б надати українським захисникам "деяку перевагу".