Низькі темпи паспортизації на ТОТ заважують загарбникам готувати псевдовибори – спротив

Низькі темпи російської паспортизації на окупованих територіях загарбники не можуть підготуватись до так званих "виборів".

Джерело: Центр національного спротиву у Facebook

Дослівно: "Ворог сподівається провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але не може набрати колаборантів".

Деталі: У ЦНС пояснили, що перепоною для цього є низькі темпи паспортизації на захоплених землях.

За даними центру, окупантам не вистачає як членів територіальних виборчих дільниць, так і "членів партій".

"Навіть набрати поліцаїв для забезпечення порядку з паспортом РФ не виходить", – додає спротив.

У центрі також зазначають: "Ну, й не кажучи вже про електорат, адже на відміну від псевдореферендуму, який росіяни так і не змогли провести, на фейкових виборах голосувати необхідно з паспортом РФ.

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При цьому не вдасться влаштувати цирк з голосуванням "на дому" 4 дні, аби приховати відсутність явки".

У зв’язку з цим, йдеться в повідомленні, Москва поставила завдання перед колаборантами наростити темпи паспортизації за будь-яку ціну.