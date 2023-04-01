Низькі темпи паспортизації на ТОТ заважують загарбникам готувати псевдовибори – спротив
Низькі темпи російської паспортизації на окупованих територіях загарбники не можуть підготуватись до так званих "виборів".
Джерело: Центр національного спротиву у Facebook
Дослівно: "Ворог сподівається провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але не може набрати колаборантів".
Деталі: У ЦНС пояснили, що перепоною для цього є низькі темпи паспортизації на захоплених землях.
За даними центру, окупантам не вистачає як членів територіальних виборчих дільниць, так і "членів партій".
"Навіть набрати поліцаїв для забезпечення порядку з паспортом РФ не виходить", – додає спротив.
У центрі також зазначають: "Ну, й не кажучи вже про електорат, адже на відміну від псевдореферендуму, який росіяни так і не змогли провести, на фейкових виборах голосувати необхідно з паспортом РФ.
При цьому не вдасться влаштувати цирк з голосуванням "на дому" 4 дні, аби приховати відсутність явки".
У зв’язку з цим, йдеться в повідомленні, Москва поставила завдання перед колаборантами наростити темпи паспортизації за будь-яку ціну.