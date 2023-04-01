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Президентка Єврокомісії претендує на посаду генсека НАТО – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 1 квітня 2023, 07:50
Президентка Єврокомісії претендує на посаду генсека НАТО – ЗМІ
Урсула фон дер Ляєн, скриншот

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може стати наступницею генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга після його відставки.

Джерело: The Sun з посиланням на дипломатичне джерело

Деталі: Повноваження фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії закінчуються лише наступного року.

Проте дипломатичне джерело повідомляє, що низка країн-членів НАТО запропонували їй очолити альянс у жовтні цього року.

Британські джерела припускають, що Британія, швидше за все, накладе вето на кандидатуру фон дер Ляєн, посилаючись на її поганий послужний список на чолі Збройних сил Німеччини.

Крім того, британський міністр оборони Бен Воллес претендує на те, щоб стати першим за останні 20 років генеральним секретарем НАТО з Великобританії.

Нинішній Генеральний секретар Єнс Столтенберг має піти у відставку пізніше цього року після того, як його повноваження були продовжені через війну в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, а 30 країн-членів Західного альянсу обирають нового лідера на основі консенсусу в закритому режимі.

Теми: НАТОЄС
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