Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився

Плани російського військового командування розширити підконтрольні території Донбасу під час зимового наступу зазнали невдачі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

В огляді нагадують, що 11 січня 2023 року начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов взяв на себе особисте командування "спеціальною військовою операцією" в Україні.

"Перебування Герасимова на посаді характеризується спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Через 80 днів стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився", - зазначає розвідка.

Відзначається, що на кількох ділянках фронту на Донбасі російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв, значною мірою розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої "часткової мобілізації".

"Після десяти років перебування на посаді начальника Генштабу РФ існує реальна ймовірність того, що Герасимов розширює межі того, як довго російське політичне керівництво буде терпіти невдачі", - зазначається в огляді.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росії буде важко відновити арсенал контрбатарейних радарів, оскільки ці системи залежать від постачання високотехнологічної електроніки, які потрапили під санкції.