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Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився

"Європейська правда"Субота, 1 квітня 2023, 10:14
Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився
ЕШЕЛОНИ ТЕХНІКИ РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Плани російського військового командування розширити підконтрольні території Донбасу під час зимового наступу зазнали невдачі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

В огляді нагадують, що 11 січня 2023 року начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов взяв на себе особисте командування "спеціальною військовою операцією" в Україні.

"Перебування Герасимова на посаді характеризується спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Через 80 днів стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився", - зазначає розвідка.

Відзначається, що на кількох ділянках фронту на Донбасі російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв, значною мірою розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої "часткової мобілізації".

"Після десяти років перебування на посаді начальника Генштабу РФ існує реальна ймовірність того, що Герасимов розширює межі того, як довго російське політичне керівництво буде терпіти невдачі", - зазначається в огляді.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росії буде важко відновити арсенал контрбатарейних радарів, оскільки ці системи залежать від постачання високотехнологічної електроніки, які потрапили під санкції.

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Теми: війнаРосіяокупація
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