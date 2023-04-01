Шойгу пообіцяв окупантам, що РФ нарощуватиме обсяги боєприпасів
Субота, 1 квітня 2023, 11:32
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів у штабі об'єднаного угруповання російських військ нараду і заявив, що країна-агресор вживає необхідних заходів щодо нарощування боєприпасів, але кількість забезпечення "вже зросла кратно".
Джерело: Шойгу, якого цитує "РИА Новости"
Деталі: Шойгу зазначив, що "обсяги поставок найбільш затребуваних боєприпасів визначено, вживають необхідних заходів щодо їх нарощування".
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При цьому "кількість продукції, що випускається для забезпечення військ, зросла кратно, йдеться як про звичайні, так і про високоточні типи засобів ураження".
За словами російського міністра оборони, це дасть змогу "виконувати поставлені Путіним завдання" на війні.
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