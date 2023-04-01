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МЗС Литви привітало обрання РФ главою Радбезу ООН жартом про воєнний корабель

"Європейська правда"Субота, 1 квітня 2023, 12:37

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс іронічно привітав Росію з початком головування в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Вітаємо Росію з початком головування в Раді Безпеки ООН! З нетерпінням чекаємо на енергійні дискусії щодо пропозиції України про місце призначення ваших військових кораблів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Росія з 1 квітня протягом місяця головуватиме на ротаційній основі в Радбез ООН.

До складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН, включаючи Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Напередодні Естонія, Латвія та Литва спільно виступили проти російського головування в Раді Безпеки ООН.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав головування Росії в Радбезі ООН "поганим жартом", бо вона веде колоніальну війну, а її лідер - воєнний злочинець, якого розшукує МКС за викрадення дітей.

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Теми: РосіяООНЛитвавійна
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