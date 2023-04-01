Окупанти вбили людину під час обстрілу Херсона, в області 4 поранених

Росіяни артилерією обстріляли Херсон 1 квітня, є загибла людина, у смт Козацьке поранено чотирьох осіб.

Джерело: очільник ОП Андрій Єрмак, Херсонська обласна прокуратура

Деталі: За словами Єрмака, росіяни 1 квітня влучили у приватний будинок в Херсоні.

Там загинула людина, яка була на вулиці.

Тим часом за даними влади, росіяни обстріляли село Козацьке, також влучили в приватний будинок.

Пізніше Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу смт Козацьке у суботу поранено чотирьох людей.

Остаточна кількість потерпілих уточнюється, обстріли тривають, зазначили в прокуратурі.

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Там також уточнили, що в Херсоні загинув чоловік.