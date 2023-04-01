Кулеба закликав не дати Росії зловживати головуванням у Радбезі ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН не дати РФ зловживати її головуванням у цьому органі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil Реклама: April 1, 2023

Кулеба зазначив, що головування Росії у цьому органі в той момент, коли вона веде агресивну війну, виглядає як ляпас усій міжнародній спільноті.

"Закликаю чинних членів Радбезу ООН зупиняти будь-які спроби Росії зловживати її головуванням. Нагадую також, що Росія незаконно отримала своє місце у Раді безпеки", - написав Кулеба, супроводивши твіт хештегами "Поганий російський жарт" та "Рада небезпеки".

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Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс написав, що вважає аморальною ситуацію з тим, що РФ за ротаційним принципом перейняла головування у Радбезі, попри війну проти України, та що це не зупинить роботу над притягненням Москви до відповідальності за воєнні злочини.

#Russia assuming rotating presidency of @UN Security Council is both immoral and deplorable but this won’t stop us from working to hold war criminals in Moscow accountable and continue rallying support for #Ukraine — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 1, 2023

Міністр закордонних справ Литви привітав обрання РФ главою Радбезу ООН жартом про воєнний корабель.