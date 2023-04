Кулеба закликав не дати Росії зловживати головуванням у Радбезі ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН не дати РФ зловживати її головуванням у цьому органі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil