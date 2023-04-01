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Кулеба закликав не дати Росії зловживати головуванням у Радбезі ООН

"Європейська правда"Субота, 1 квітня 2023, 16:54
Кулеба закликав не дати Росії зловживати головуванням у Радбезі ООН
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН не дати РФ зловживати її головуванням у цьому органі. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Кулеба зазначив, що головування Росії у цьому органі в той момент, коли вона веде агресивну війну, виглядає як ляпас усій міжнародній спільноті. 

"Закликаю чинних членів Радбезу ООН зупиняти будь-які спроби Росії зловживати її головуванням. Нагадую також, що Росія незаконно отримала своє місце у Раді безпеки", - написав Кулеба, супроводивши твіт хештегами "Поганий російський жарт" та "Рада небезпеки".

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Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс написав, що вважає аморальною ситуацію з тим, що РФ за ротаційним принципом перейняла головування у Радбезі, попри війну проти України, та що це не зупинить роботу над притягненням Москви до відповідальності за воєнні злочини.  

Міністр закордонних справ Литви привітав обрання РФ главою Радбезу ООН жартом про воєнний корабель.

Теми: Кулеба ДмитроООНРосія
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