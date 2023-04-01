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На кордоні з Польщею утворилися черги на в’їзд в Україну

Катерина ТищенкоСубота, 1 квітня 2023, 19:44
На кордоні з Польщею утворилися черги на в’їзд в Україну
ілюстративне фото Держприкордонслужби

На західних кордонах України, зокрема українсько-польському, відмічається накопичення пасажирського транспорту на в’їзд до України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Дослівно: "На західних кордонах України, зокрема українсько-польському, відмічається збільшення кількості осіб, що слідують до України. Дана активізація руху пов’язана з тим, що багато наших співвітчизників слідують в Україну напередодні Великодніх свят. 

Це місцями призводить до збільшення часу очікування на перетин кордону. Таким чином, у основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею, таких як "Шегині" і "Краківець", відмічається накопичення пасажирського транспорту на в’їзд до України".

Деталі: Прикордонники зазначають, що збільшили кількість персоналу для оформлення подорожуючих, а також систематично взаємодіють із закордонними колегами з метою реагування на зміни ситуації.

Також Держприкордонслужба радить обирати менш завантажені на в’їзд до України пункти пропуску "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця".

Теми: кордонПольщаПрикордонна служба
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