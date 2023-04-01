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Сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну в "манії величі", що можна перемогти Росію

Катерина ТищенкоСубота, 1 квітня 2023, 23:38
Сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну в манії величі, що можна перемогти Росію
Кім Чен Ин та Кім Йо Чжон, фото Getty Images

Молодша сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, звинуватила президента України Володимира Зеленського в тому, що він "грає в азартні ігри" з долею своєї країни через маловідому петицію на сайті президента.

Джерело: державне агентство КНДР KCNA, петиція на сайті президента

Деталі: Сестра Кім Чен Ина помітила на сайті президента розміщену 30 березня петицію з закликом розмістити ядерну зброю від США на території України або зробити Україну державою з власним ядерним озброєнням. Станом на 1 квітня петиція набрала трохи більше 700 голосів при необхідних для розгляду 25 тисячах, що є досить низьким показником.

Кім Йо Чжон назвала розміщення такої маловідомої петиції "продуктом зловісної політичної змови влади Зеленського".

"Українська влада, охоплена невиліковною манією величі, що вона здатна перемогти Росію, несе ядерну катастрофу, яка загрожує їхньому існуванню", - вирішила сестра диктатора КНДР.

Вона заявила, що "розмови Зеленського про розміщення ядерної зброї США і самостійну розробку ядерної зброї є проявом його дуже небезпечної політичної амбіції продовжити свої дні, що залишилися, за будь-яку ціну, граючи в азартні ігри з долею своєї країни і народу".

Довідка: Зареєструвати петицію на сайті президента може будь-який громадянин України. Там постійно з’являється безліч петицій, однак мало з них набирають необхідні голоси. Навіть ті, що набирають необхідні для розгляду 25 тисяч, часто не призводять до будь-яких наслідків.

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Теми: КНДРядерна зброя
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