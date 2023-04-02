Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонщина: росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури

Ольга Глущенко Неділя, 2 квітня 2023, 00:58
Херсонщина: росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОК "ПІВДЕНЬ"

Росіяни обстріляли місто Берислав і район у Херсонській області, поранено двох людей.

Джерело: глава Бериславської РВА Володимир Літвінов у Telegram

Деталі: У Бериславі під ворожим вогнем опинилися житлові будинки.

"Також окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, через що декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла. Відповідні служби вже працюють на місці події", – зазначив Літвінов.

Крім того, росіяни ворог вдарив по Тягинці, постраждала одна людина. Пораненого госпіталізували.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьобстріленергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині окупанти обмежують пересування українців без паспортів РФ – штаб
На Херсонщині на міні підірвались 3 енергетиків, 2 з них загинули - ОВА
Ворог за добу 45 разів обстріляв Херсонщину: загинула людина
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: