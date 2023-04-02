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Херсонщина: росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури

Ольга Глущенко Неділя, 2 квітня 2023, 00:58
Херсонщина: росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОК "ПІВДЕНЬ"

Росіяни обстріляли місто Берислав і район у Херсонській області, поранено двох людей.

Джерело: глава Бериславської РВА Володимир Літвінов у Telegram

Деталі: У Бериславі під ворожим вогнем опинилися житлові будинки.

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"Також окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, через що декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла. Відповідні служби вже працюють на місці події", – зазначив Літвінов.

Крім того, росіяни ворог вдарив по Тягинці, постраждала одна людина. Пораненого госпіталізували.

Теми: Херсонська областьобстріленергетика
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