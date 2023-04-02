Херсонщина: росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури
Неділя, 2 квітня 2023, 00:58
Росіяни обстріляли місто Берислав і район у Херсонській області, поранено двох людей.
Джерело: глава Бериславської РВА Володимир Літвінов у Telegram
Деталі: У Бериславі під ворожим вогнем опинилися житлові будинки.
"Також окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, через що декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла. Відповідні служби вже працюють на місці події", – зазначив Літвінов.
Крім того, росіяни ворог вдарив по Тягинці, постраждала одна людина. Пораненого госпіталізували.
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