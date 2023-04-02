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Зі Слов’янська примусово евакуюють дітей – рішення комісії

Неділя, 2 квітня 2023, 01:46
Зі Слов’янська примусово евакуюють дітей – рішення комісії
Евакуація. Ілюстративне фото ДСНС

У Слов’янську міська комісія з питань захисту прав дитини ухвалила рішення примусово евакуювати дітей, опікунів, які відмовляються виїхати, позбавлять обов’язків.

Джерело: керівниця служби у справах дітей Слов’янської міської військової адміністрації Олена Соколова, цитує Суспільне

Пряма мова: "В Донецькій області обов’язкова евакуація затверджена постановою Кабінету Міністрів від 2 серпня 2022 року. Опікуни зобов’язані евакуюватись із дітьми за межі Донецької області до більш безпечних регіонів України.

Забезпечити безпеку дитині – це обов’язок опікунів і органів опіки.

Ми постійно звертаємось до родин, пояснюємо, що евакуація у нас безкоштовна, ми надаємо допомогу.

В грудні проводили засідання комісії і звертались до родин, давали їм місяць-два, потім нагадували постійно.

27 березня під час обстрілу Слов’янська був поранений неповнолітній. Тому ми знову вживаємо заходи і у більш суворій формі".

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Деталі: За словами Соколової, більшість опікунських родин, дитячих будинків сімейного типу виїхали з міста, та наразі у Слов’янській громаді залишаються 23 родини, в яких виховуються 34 дитини-сироти та дитини, що позбавлені батьківського піклування.

"Ми діємо виключно згідно із повноваженнями. Але не хочемо вдаватися до таких заходів, адже більшість дітей живуть із рідними, наприклад, бабусею та дідусем, або в родини тітки та дядька.

Саме тому, ми знову намагаємось переконати ці родини виїхати туди, де діти будуть у більшій безпеці", – наголосила керівниця служби у справах дітей.

Комісія ухвалила рішення, що опікуни із неповнолітніми мають виїхати за межі Донецької області у найкоротший термін. У разі відмови їх позбавлять обов’язків опіки або піклування, а дітей евакують примусово. Рішення про позбавлення опікунських обов'язків приймається міською військовою адміністрацією.

Теми: Слов'янськдітиевакуація
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