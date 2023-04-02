Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зі Слов’янська примусово евакуюють дітей – рішення комісії

Неділя, 2 квітня 2023, 01:46
Зі Слов’янська примусово евакуюють дітей – рішення комісії
Евакуація. Ілюстративне фото ДСНС

У Слов’янську міська комісія з питань захисту прав дитини ухвалила рішення примусово евакуювати дітей, опікунів, які відмовляються виїхати, позбавлять обов’язків.

Джерело: керівниця служби у справах дітей Слов’янської міської військової адміністрації Олена Соколова, цитує Суспільне

Пряма мова: "В Донецькій області обов’язкова евакуація затверджена постановою Кабінету Міністрів від 2 серпня 2022 року. Опікуни зобов’язані евакуюватись із дітьми за межі Донецької області до більш безпечних регіонів України.

Реклама:

Забезпечити безпеку дитині – це обов’язок опікунів і органів опіки.

Ми постійно звертаємось до родин, пояснюємо, що евакуація у нас безкоштовна, ми надаємо допомогу.

В грудні проводили засідання комісії і звертались до родин, давали їм місяць-два, потім нагадували постійно.

ВІДЕО ДНЯ

27 березня під час обстрілу Слов’янська був поранений неповнолітній. Тому ми знову вживаємо заходи і у більш суворій формі".

Деталі: За словами Соколової, більшість опікунських родин, дитячих будинків сімейного типу виїхали з міста, та наразі у Слов’янській громаді залишаються 23 родини, в яких виховуються 34 дитини-сироти та дитини, що позбавлені батьківського піклування.

"Ми діємо виключно згідно із повноваженнями. Але не хочемо вдаватися до таких заходів, адже більшість дітей живуть із рідними, наприклад, бабусею та дідусем, або в родини тітки та дядька.

Саме тому, ми знову намагаємось переконати ці родини виїхати туди, де діти будуть у більшій безпеці", – наголосила керівниця служби у справах дітей.

Комісія ухвалила рішення, що опікуни із неповнолітніми мають виїхати за межі Донецької області у найкоротший термін. У разі відмови їх позбавлять обов’язків опіки або піклування, а дітей евакують примусово. Рішення про позбавлення опікунських обов'язків приймається міською військовою адміністрацією.

Теми: Слов'янськдітиевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Слов'янськ
Дві жительки Донеччини зливали росіянам дані про позиції в Бахмуті і Слов'янську
Російські С-300 поцілили у два заводи на Донеччині
Окупанти вночі обстріляли з С-300 Слов’янськ
Останні новини
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
Усі новини...
Реклама: