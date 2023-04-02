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Боррель про головування Росії в Радбезі ООН: Доречне до 1 квітня

Ольга Глущенко Неділя, 2 квітня 2023, 02:36
Боррель про головування Росії в Радбезі ООН: Доречне до 1 квітня
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель назвав оголошення про головування Росії в Раді Безпеки ООН доречним до 1 квітня, і сказав, що ЄС протистоятиме зловживанням з боку РФ.

Джерело: Боррель у Twitter

Пряма мова: "Росія перебирає головування в Раді Безпеки ООН, це якраз доречно до першого квітня (Дня сміху – ред.).

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Незважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН.

ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час її головування".

Нагадаємо: Росія протягом квітня 2023 року головуватиме у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

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Теми: ЄСРосіяООН
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