Боррель про головування Росії в Радбезі ООН: Доречне до 1 квітня
Неділя, 2 квітня 2023, 02:36
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель назвав оголошення про головування Росії в Раді Безпеки ООН доречним до 1 квітня, і сказав, що ЄС протистоятиме зловживанням з боку РФ.
Джерело: Боррель у Twitter
Пряма мова: "Росія перебирає головування в Раді Безпеки ООН, це якраз доречно до першого квітня (Дня сміху – ред.).
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Незважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН.
ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час її головування".
Нагадаємо: Росія протягом квітня 2023 року головуватиме у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.
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Передісторія:
- Напередодні Естонія, Латвія та Литва спільно виступили проти російського головування в Раді Безпеки ООН.
- Раніше цього тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав головування Росії в Радбезі ООН "поганим жартом", бо вона веде колоніальну війну, а її лідер - воєнний злочинець, якого розшукує МКС за викрадення дітей.