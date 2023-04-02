Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Потужний шторм у США забрав життя понад 20 людей

Ольга Глущенко Неділя, 2 квітня 2023, 03:30
Потужний шторм у США забрав життя понад 20 людей
скриншот відео

Сильний шторм у Штатах забрав життя 21 людини, десятки осіб отримали поранення.

Джерело: Reuters із посиланням на офіційні особи

Деталі: Щонайменше п'ятеро людей загинули в Арканзасі.

Офіційні особи також повідомили про чотири смерті в Іллінойсі та три в Індіані.

Тим часом Департамент охорони здоров'я штату Теннессі підтвердив сім смертей.

В Іллінойсі три людини загинули в результаті обвалення житлового будинку.

Крім того, у штаті Іллінойс через пориви вітру обвалився дах у театрі, де перебувало 260 осіб, у результаті цього загинув 50-річний чоловік і постраждали 40 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Це на додаток до 50-річного чоловіка, який загинув у Бельвідері, місті на півночі штату Іллінойс , після того, як обвалився дах у театрі, де перебувало 260 осіб. Ден Заккард, високопосадовець з управління надзвичайними ситуаціями в окрузі Бун, заявив у суботу, що в результаті інциденту постраждали 40 осіб.

Національна метеорологічна служба попередила про грози, що насуваються на східну частину Сполучених Штатів, що, ймовірно, призведе до відключення електроенергії та повалення дерев вітром, пориви якого перевищують 60 миль на годину (100 км/год).

Теми: СШАпогодастихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
США
Трампу висунуть щонайменше одне звинувачення у кримінальному злочині - ЗМІ
США закликають залишити Росію всіх американців, навіть журналістів
Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: