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Потужний шторм у США забрав життя понад 20 людей

Ольга Глущенко Неділя, 2 квітня 2023, 03:30
Потужний шторм у США забрав життя понад 20 людей
скриншот відео

Сильний шторм у Штатах забрав життя 21 людини, десятки осіб отримали поранення.

Джерело: Reuters із посиланням на офіційні особи

Деталі: Щонайменше п'ятеро людей загинули в Арканзасі.

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Офіційні особи також повідомили про чотири смерті в Іллінойсі та три в Індіані.

Тим часом Департамент охорони здоров'я штату Теннессі підтвердив сім смертей.

В Іллінойсі три людини загинули в результаті обвалення житлового будинку.

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Крім того, у штаті Іллінойс через пориви вітру обвалився дах у театрі, де перебувало 260 осіб, у результаті цього загинув 50-річний чоловік і постраждали 40 осіб.

Це на додаток до 50-річного чоловіка, який загинув у Бельвідері, місті на півночі штату Іллінойс , після того, як обвалився дах у театрі, де перебувало 260 осіб. Ден Заккард, високопосадовець з управління надзвичайними ситуаціями в окрузі Бун, заявив у суботу, що в результаті інциденту постраждали 40 осіб.

Національна метеорологічна служба попередила про грози, що насуваються на східну частину Сполучених Штатів, що, ймовірно, призведе до відключення електроенергії та повалення дерев вітром, пориви якого перевищують 60 миль на годину (100 км/год).

Теми: СШАпогодастихійне лихо
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