Окупанти створюють фейкові суди для депортації українців у віддалені регіони РФ – спротив

З окупованих територій загарбники будуть депортувати українців у відділені райони Росії за рішенням фейкових судів.

Джерело: Центр національного спротиву у Facebook

Дослівно: "На тижні окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила щодо створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля.

Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тих, кого ворог підозрює в нелояльності за статтею "екстремізм".

Деталі: У центрі зазначають, що практика з Криму свідчить, що "відбувати покарання суд відправляє у віддалені райони РФ, тобто фактично українців будуть відправляти в заслання".

Спротив додає, що ці так звані суди будуть "легалізувати" мародерство на ТОТ.