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Російська війна вбила понад 260 українських спортсменів – міністр

Ольга Глущенко Неділя, 2 квітня 2023, 05:02
Російська війна вбила понад 260 українських спортсменів – міністр
Вадим Гутцайт. Фото Ельдара Сарахмана, УП

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що російська війна забрала життя 262 спортсменів.

Джерело: Гутцайт, цитує сайт ОП

Пряма мова: "Для нас дуже важливо, щоб на спортивних змаганнях та Олімпійських іграх не було спортсменів з Росії, тому що вони всі підтримують цю війну і відвідують заходи, що проводяться в підтримку цієї війни".

Деталі: Гутцайт зазначив, що російські спортсмени носять форму із символікою цієї війни, не засуджують вбивство українських спортсменів.

Він сказав, що, крім того, що Росія вбила 262 спортсмени, вона ще зруйнувала 363 спортивних об’єкти в Україні.

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Теми: спортвійна
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