Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщині окупанти обмежують пересування українців без паспортів РФ – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 2 квітня 2023, 07:14
На Херсонщині окупанти обмежують пересування українців без паспортів РФ – штаб
паспорт РФ, фото: ТАСС

У Херсонській області загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспортів Російської Федерації.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: У штабі повідомляють, що російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України.

Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку.

Крім того, в населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області після успішного вогневого ураження об’єкта російських окупаційних військ противник активно проводить перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукує помешкання громадян України.

Також російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Зокрема, за даними штабу, в населених пунктах Генічеськ та Стрілкове  на блокпостах російські окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали паспортів Російської Федерації.

ВІДЕО ДНЯ

Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпосту отримають заборону на в’їзд та виїзд.

"Також російська окупаційна так звана "влада" з метою привласнення нерухомості громадян України, активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування", – ідеться в повідомленні штабу.

Теми: ГенштабХерсонська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
Генштаб
Захисники відбили понад 70 ворожих атак – зведення
У Запорізькій області окупанти обмежують пересування українців, які не мають паспортів РФ – Генштаб
Сили оборони відбили понад 50 атак, найзапекліші бої йдуть за три міста – зведення Генштабу
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: