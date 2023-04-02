На Херсонщині окупанти обмежують пересування українців без паспортів РФ – штаб

У Херсонській області загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспортів Російської Федерації.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: У штабі повідомляють, що російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України.

Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку.

Крім того, в населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області після успішного вогневого ураження об’єкта російських окупаційних військ противник активно проводить перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукує помешкання громадян України.

Також російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Зокрема, за даними штабу, в населених пунктах Генічеськ та Стрілкове на блокпостах російські окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали паспортів Російської Федерації.

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Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпосту отримають заборону на в’їзд та виїзд.

"Також російська окупаційна так звана "влада" з метою привласнення нерухомості громадян України, активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування", – ідеться в повідомленні штабу.