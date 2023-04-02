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За два роки Молдова може стати енергетично незалежною від Росії – Санду

Ольга Глущенко Неділя, 2 квітня 2023, 07:52
За два роки Молдова може стати енергетично незалежною від Росії – Санду
Мая Санду. Фото presedinte.md

Президентка Мая Санду заявила, що Молдова може стати повністю незалежною в енергетичній сфері від Росії за два роки.

Джерело: Санду в ефірі радіо Vocea Basarabiei, цитує державний телеканал Moldova 1

Пряма мова: "Я вважаю, що в енергетичному плані те, що ми збільшуємо свою незалежність і в якийсь момент перестанемо залежати від Російської Федерації, збільшує наші важелі впливу, в тому числі і у процесі врегулювання придністровського конфлікту".

Усі ці (кроки для здобуття енергетичної незалежності – ред.) відбуваються, вони не можуть бути зроблені за пів року, але через два роки, коли ми завершимо проєкт Кишинів-Вулканешти, ми матимемо повну енергетичну незалежність від Російської Федерації".

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Теми: МолдоваенергетикаРосія
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