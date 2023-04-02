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Британська розвідка розповіла про вплив алкоголізму на російських вояк

"Європейська правда"Неділя, 2 квітня 2023, 09:25

Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять до 200 тисяч людей, водночас значна частина з них була спричинена небойовими причинами.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в недільному огляді розвідувального співтовариства міністерства оборони Великої Британії.

В огляді посилаються на "російський інформаційний Telegram-канал", який 27 березня повідомив про "надзвичайно високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ.

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Серед інших основних причин небойових втрат, за оцінкою британської розвідки, є неналежні тренування з поводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди й травми, пов’язані з погодними умовами, як-то переохолодження.

"Російські командири, ймовірно, вважають, що поширене зловживання алкоголем особливо негативно впливає на боєздатність. Однак, оскільки зловживання алкоголем поширене в більшій частині російського суспільства, його вже давно негласно вважають частиною військового життя, навіть під час бойових дій", – підсумовується в огляді.

Зазначимо, що нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наводив оцінку у понад 220 тисяч убитих і поранених російських військових з початку активної фази війни в Україні.

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Раніше британська розвідка також вказувала на великі втрати російських сил під час лобових атак, які вони влаштовують для штурму ключових населених пунктів на лінії фронту.

Теми: Росіявійна
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