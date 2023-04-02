У Франції підтвердили загибель ще одного добровольця в Україні

Міністерство закордонних справ Франції в суботу ввечері підтвердило інформацію про загибель французького добровольця, який воював на боці України в лавах Інтернаціонального легіону.

Про це, як пише "Європейська правда", відомство повідомило в коментарі агенції AFP.

"Ми дізналися сумну новину про його (добровольця – ред.) смерть. Висловлюємо наші співчуття родині, з якою відповідні служби міністерства… перебувають на зв'язку", – зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

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Французьке МЗС наголосило, що "вся територія України є зоною бойових дій", й нагадало про рекомендацію для громадян Франції не їхати в Україну незалежно від причини.

За даними газети Le Monde, французький доброволець, якого вона називає "Т.", загинув в Україні минулого тижня.

Він став восьмим громадянином Франції, який загинув під час бойових дій в Україні, після 30-річного Кевіна Давіда – добровольця, вбитого російськими військами під Бахмутом.

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Нагадаємо, у складі різних підрозділів сил оборони України за час повномасштабної війни загинули вже 40 бійців родом з Грузії.