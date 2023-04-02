Росіяни за добу обстрілювали 7 областей, є загиблі та поранені цивільні – регіони

Російські окупанти протягом 1 квітня обстріляли сім областей України, є жертви серед мирного населення.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Реклама:

Чернігівщина: за добу — два обстріли, із артилерії та ймовірно з СПГ, Новгород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території Білопільської та Есманської громад. Без наслідків. Сьогодні зранку росіяни били з мінометів. У результаті одного з обстрілів загинули люди. Новослобідська громада: о 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів громади – 2 прильоти. В результаті обстрілу загинули 2 людини (водій молоковоза та експедитор). Краснопільська громада: з території РФ був мінометний обстріл. Попередньо, — без наслідків.

Запорізька: ​​протягом минулої доби ворог здійснив 68 обстрілів цивільної інфраструктури 16 населених пунктів: Гуляйполе, Оріхів, Михайло-Лукашеве, Новоданилівка, Залізничне, Новоандріївка, Кам'янське, Мала Токмачка, Ольгівське, Червоне, Білогір'я, Малинівка, Преображенка, Степове, Малі Щербаки, Новояковлівка. Надійшло 11 повідомлень про руйнування

ВІДЕО ДНЯ

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Красне Перше. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району вчора зранку пошкоджено приватний будинок.

Вдень у с. Кутьківка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу загинув 43-річний цивільний. Чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Вночі у смт Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракети С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства. У с. Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір'ї, на розтяжці підірвався та отримав поранення 59-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Луганщина: учора ворог здійснив притужний артобстріл с.Невське. Зруйнувані 5 будинків. Місцева мешканка отримала контузію. Також під вогонь росіян потрапили Новоселівське, Діброва та Білогорівка. У Троїцькій громаді окупанти посилили контррозвідувальний режим. Проводиться перевірка місцевих жителів, в окремих населених пунктах відключено мобільний зв'язок. Пункти прийому документів для оформлення паспорту рф відкрито у Білокуракиному, Марківці та Міловому. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: ворог обстрілював населені пункти області ракетами, здійснював авіаудари "НКРС", застосовував РСЗВ "Град", артилерію, міномети. Обстріляні: Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, смт Північне, смт Велика Новосілка, с. Времівка. За добу по області — 5 поранених.

Херсонщина: за минулу добу противник здійснив 60 обстрілів по території Херсонської області. Обласний центр ворог обстріляв 6 разів. По місту Херсон війська рф вдарили з артилерії, влучили у приватний будинок. Загинула людина на вулиці. Також обстріляли село Козацьке, також влучили в приватний будинок, є поранений. У лікарні від отриманих травм помер 32-річний електромонтер, що підірвався на російській міні, коли відновлював лінії електроживлення у Посад-Покровському.