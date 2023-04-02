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"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Роман ПетренкоНеділя, 2 квітня 2023, 13:41
Ми рухаємося до воєнної поразки: Гіркін створив клуб розсерджених патріотів
ІГОР ГІРКІН (СТРЄЛКОВ), GETTY IMAGES

Диверсант ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков), донецький колаборант Павло Губарєв, пропагандист Максим Калашников та інші заявили про створення так званого "клубу розсерджених патріотів", а також випустили свій маніфест.

Джерело: "маніфест" Гіркіна в Youtube

Пряма мова Гіркіна: "Ми створюємо "клуб розсерджених патріотів"...

На жаль, ситуація на фронті, яку засоби масової інформації всіляко лакують, вкрай негативно впливає на обстановку по всій країні.

Не побоюся цього сказати, що ми рухаємося до воєнної поразки...

Ми влізли в тривалу затяжну війну, до якої наша економіка виявилася абсолютно не готовою. До неї виявилася не готовою і армія, і політична система".

Довідково: На самому початку російської військової агресії в Україні, 21 лютого 2014 року, Гіркін (який користується псевдонімом Стрєлков) разом із групою озброєних бойовиків прибув до Криму і, за його власним зізнанням, вони під дулом автоматів заганяли місцевих депутатів до зали, щоб ті голосували за проведення "референдуму" про відокремлення від України.

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Після "референдуму" він залишив Крим, але вже в ніч на 12 квітня на чолі групи з понад півсотні озброєних бойовиків захопив адміністративні будівлі в Слов'янську Донецької області та від імені "ополченців Донбасу" заявив про створення "Донецької народної республіки".

Навесні 2014 року так зване "народне ополчення Донбасу" взяло штурмом обласну адміністрацію, поставило на дах російський прапор і зажадало провести референдум про незалежність.

Донецький сепаратист Губарєв став "народним губернатором".

Калашников - російський пропагандист, військкор.

Теми: ГіркінпропагандавійнаРосія
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