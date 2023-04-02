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У партії Орбана лякають "ядерною війною" в Україні

"Європейська правда"Неділя, 2 квітня 2023, 16:43

Лідер фракції угорської партії влади "Фідес" Мате Кошич у неділю повторив твердження Будапешта про нібито намагання втягнути якнайбільшу кількість західних країн у повномасштабну війну Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Telex, Кошич заявив в етері радіо Kossuth у неділю.

"Чим більше країн втягується у війну в Україні, тим швидше ми рухаємося до світової війни. А якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна", – заявив угорський політик.

Лідер парламентської фракції "Фідес" також засудив "угорських лівих", які "обслуговують інтереси США" й виступають "за війну", а західні держави загалом – за надсилання все потужнішої зброї Україні, яка бореться за незалежність.

"Ми перебуваємо за крок від того, щоб західноєвропейські країни або країни на захід від місця конфлікту відправили війська в Україну, а це саме те, чого, на нашу думку, слід уникати", – додав Кошич.

На його думку, найсильнішою політичною відповіддю, яку Угорщина може дати на політико-економічний тиск, стала резолюція, ухвалена парламентом у п'ятницю. Більшість резолюції присвячена критиці санкційної політики ЄС й угорської опозиції, хоча там є згадки про засудження Росії та право України на самооборону.

Як відомо, Угорщина заявляє, що постачання зброї Україні та санкції не стали тими заходами, які допомогли призвести до миру в Україні. Угорські офіційні особи також неодноразово заявляли, що для вирішення війни в Україні необхідні переговори між Байденом і Путіном.

ВІДЕО ДНЯ

Лиш нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу близькі до обговорення відправлення миротворчих сил до України.

Теми: Угорщинавійнаядерна зброя
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