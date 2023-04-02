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У київському метро не працювали комплекси самообслуговування

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 17:12
У київському метро не працювали комплекси самообслуговування
ілюстративне фото Київського метрополітену

У Києві в неділю на всіх станціях метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Через технічний збій на всіх станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково".

Деталі: Наразі сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Оновлено: Пізніше в КМДА повідомили, що роботу комплексів самообслуговування відновлено.

Теми: Київметро
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