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У київському метро не працювали комплекси самообслуговування

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 17:12
У київському метро не працювали комплекси самообслуговування
ілюстративне фото Київського метрополітену

У Києві в неділю на всіх станціях метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Через технічний збій на всіх станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

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Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково".

Деталі: Наразі сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Оновлено: Пізніше в КМДА повідомили, що роботу комплексів самообслуговування відновлено.

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Теми: Київметро
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