У київському метро не працювали комплекси самообслуговування

У Києві в неділю на всіх станціях метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Через технічний збій на всіх станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково".

Деталі: Наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою

qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"

безконтактною банківською карткою

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Оновлено: Пізніше в КМДА повідомили, що роботу комплексів самообслуговування відновлено.