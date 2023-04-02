У київському метро не працювали комплекси самообслуговування
Неділя, 2 квітня 2023, 17:12
У Києві в неділю на всіх станціях метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування.
Джерело: КМДА
Дослівно: "Через технічний збій на всіх станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.
Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково".
Деталі: Наразі сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою
- qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
- безконтактною банківською карткою
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Оновлено: Пізніше в КМДА повідомили, що роботу комплексів самообслуговування відновлено.