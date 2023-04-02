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Український стронгмен Кордіяка здобув титул найсильнішої людини Європи

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 17:27
Український стронгмен Кордіяка здобув титул найсильнішої людини Європи
Найсильніші люди Європи (Кордіяка по центру), фото Zoie Carter-Ingham Photography зі сторінки Giants Live у Facebook

Український стронгмен Павло Кордіяка здобув титул "Найсильнішої людини Європи" 2023 року на змаганнях в англійському Лідсі.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Відповідне звання вдруге поспіль здобуває спортсмен з України. Минулого року на змаганнях у Лідсі перше місце посів Олексій Новіков. У 2023-му він також був присутній на турнірі у Великій Британії, проте поступився першим місцем співвітчизнику Кордіяці.

Змагання складалися з п'яти випробовувань на силу для 13 учасників. Спершу спортсмени мали пройти через випробування з підняття п'яти колод, що збільшували вагу по мірі просування турніром. Кордіяка став єдиним, хто підняв усі п'ять колод, на рахунку Новікова — чотири вдалі спроби та друге місце в дисципліні.

Другий етап турніру передбачав змагання в категорії "Load & Push". Спортсмени мусили завантажити у кошик ковадло, мішок з піском та колесо, після чого просунути його на встановлену дистанцію. Цього разу краще за інших знову впорався Кордіяка — 44.14 секунди (в Новікова на другій сходинці — 46.07 секунди).

У третьому турнірі зі станової тяги Кордіяка показав лише сьомий найкращий результат з трьома вдалими спробами. Перший результат — дев'ять спроб — продемонстрували Новіков та британець Адам Бішоп.

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Четвертий етап передбачав змагання під назвою "Колесо болю". Учасникам було необхідно протягнути важіль, приєднаний до центру кола, на максимальну відстань. Показником успішності слугували градуси (360 градусів — повне коло), а Кордіяка єдиний закінчив змагання з показником у понад 1000 градусів. Другим став Новіков — 897 градусів.

Заключними змаганнями на європейській першості став турнір з підняття п'яти кам'яних брил. Розподіл місць відбувався згідно з часом, який спортсмени витратили на подолання всіх снарядів. Українець Кордіяка посів друге місце з показником у п'ять брил за 21.76 секунди. Латвійцю Айварсу Шмаукстелісу на чолі заліку він програв більше однієї секунди.

 
Кордіяка (ЛІВОРУЧ) і Новіков, фото Giants Live

У фінальному заліку Кордіяка відсвяткував перемогу з показником у 57.5 очка. Новіков на другій сходинці поступився співвітчизникові лише чотирма пунктами, а трійку призерів замкнув Шмаукстеліс.

Теми: спорт
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