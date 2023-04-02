У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

У центрі Санкт-Петербурга стався вибух у кафе, яке раніше належало Євгену Пригожину, загинув "воєнкор" Владлен Татарський, 30 постраждалих.

Джерело: ТАСС, місцеве видання "Фонтанка", РИА Новости

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Деталі: Як повідомили ТАСС в екстрених службах, вибух стався в кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга.

Пізніше агентство повідомило з посиланням на правоохоронні органи, що в кафе спрацював вибуховий пристрій потужністю понад 200 грам тротилу.

Як пише "Фонтанка", раніше кафе належало Євгену Пригожину. Тут у вихідні збирається дискусійний клуб "Кібер Z фронт".

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Як повідомили джерела РИА Новости і ТАСС, внаслідок вибуху загинув "воєнкор" Владлен Татарський. Пізніше загибель Татарського підтвердили в МВС Росії.

Пізніше губернатор Петербурга повідомив, що кількість постраждалих після вибуху в кафе зросла до 25 осіб, 19 госпіталізовано. Потім кількість постраждалих зросла до 30.

МОЗ РФ повідомило, що 24 постраждалих під час вибуху в Петербурзі доправлено до медустанов, 6 із них у важкому стані, 18 - середнього та легкого ступеня тяжкості.

СК Росії порушив за фактом вбивства Татарського кримінальну справу за статтею 105 КК.

За даними джерел "Фонтанки", вибухнув бюст, який йому принесла жінка. У кафе проходив творчий вечір воєнкора.

фото з творчого вечора Татарського 2 квітня

За словами городян, дівчина подарувала статуетку Татарському. Він подякував за подарунок, а вона зайняла своє місце в залі. Через п'ять хвилин прогримів вибух. Найбільше постраждали гості з перших рядів. Дарувальницю статуетки розшукує поліція.

Разом з тим, радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що в Росії "павуки поїдають один одного в банці"

"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. РФ чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити", - написав він.

У Рф починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. Рф чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023

Довідка: Як пише "Фонтанка", Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) народився в Макіївці 1982 року. Працював у шахті, потім займався бізнесом. У 2014 році, коли Росія почала гібридну агресію на Донбасі, Татарський був у в'язниці в Горлівці за обвинуваченням у збройному пограбуванні.

Після того, як колонія потрапила під артилерійський обстріл, Татарський опинився на волі та долучився до збройних формувань бойовиків, пише видання. Воював, зокрема, під керівництвом Ігоря Безлера, потім "був змушений перейти на службу" в підрозділи терористичної організації "ЛНР".

Потім Татарський "служив у розвідці", а з 2017 року зайнявся "журналістикою", створивши групу "Терикони Донбасу". У лютому 2022 року Татарський повернувся на передову як "воєнкор".

Татарський "прославився" скандальною заявою у стінах Кремля після послання Володимира Путіна, на якому російський президент оголосив про "приєднання" до РФ окупованих територій України.

"Ми всім навішаємо, тому що у нас немає іншого шансу. Все, всіх переможемо, всіх уб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо. Все буде, як ми любимо!" - сказав тоді "воєнкор", знімаючи себе на камеру.

Telegram-канал "Можемо пояснити" зібрав також інші скандальні заяви Татарського. Ось деякі з них:

"Для початку треба було здійснювати нещадні удари і бомбардування. Якби ми в перший день поховали в казармах України 10 тисяч українських солдатів, то вони були б на переговорах поступливішими, це б деморалізувало сильніше".

"Ніякого миру не буде! Запам'ятайте це і перестаньте бентежити людей. На нас чекає довга виснажлива війна, і буде вона тривати, доки в Україні реально не закінчаться люди призовного віку. Все, що на той час ми заберемо і захистимо, стане Росією".

"Якій нормальній людині з України, якщо вона переїхала до РФ, захочеться вчити українську мову? І головне: для чого? Читати Шевченка в оригіналі? Це смішно ж. Вивчати (не говорити суржиком, а саме вивчати українську мову) захочуть тільки ще не виявлені ФСБ агенти ГУР і СБУ".