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Чехія ще має військову допомогу для України – міністерка оборони

"Європейська правда"Неділя, 2 квітня 2023, 20:28
Чехія ще має військову допомогу для України – міністерка оборони
прапор Чехії, фото Pixabay

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в неділю запевнила, що на складах чеських Збройних сил усе ще є військове обладнання, яке може бути передане як допомога Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в етері Чеського телебачення.

"На наших складах все ще є речі, які гарантовано ніколи не будуть використані в нашій армії", – підкреслила міністерка оборони Чехії.

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За словами Чернохової, в найближчі кілька днів Черночова і начальник Генерального штабу чеської армії Карел Реха зустрінуться з чеським президентом Петром Павелом, якому нададуть перелік озброєння, яке можна відправити в Україну.

"Ми поінформуємо президента про переліки, які у нас є, щоб він мав точне уявлення про те, що ще ми можемо гіпотетично відправити в Україну, якщо Україна буде в цьому зацікавлена", – додала вона.

Окремо міністерка запевнила, що нічого з того, що передається Україні, не впливає на обороноздатність Чехії.

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Нагадаємо, наприкінці березня Павел заявив, що Чехія допомогла Україні настільки, наскільки це було можливо, з постачанням зброї, але таких можливостей стає все менше – залишаються, серед іншого, сфери протиповітряної оборони та боєприпасів, для яких Чехія має виробничі потужності.

У лютому, нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що військова допомога Україні з боку чеського уряду з початку повномасштабного російського вторгнення досягла 10 мільярдів чеських крон (422 мільйони євро), а оборонна промисловість Чехії відправила озброєння ще на 30 мільярдів крон (1,27 мільярда євро).

Теми: Чехіядопомога Україні
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