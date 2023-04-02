Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

Опозиційний кандидат Якоб Мілатович отримав підтримку 60,1% чорногорських виборців на другому турі президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на чорногорського суспільного мовника RTCG, такі результати оголосив Центрвиборчком за результатом підрахунку 70% бюлетенів.

В свою чергу за чинного президента Міло Джукановича віддало голоси лише 39,9% виборців.

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Оновлено 22:52. За результатами підрахунку 98% голосів Мілатович здобуває 60% голосів, а Джуканович - 40%.

Всього в голосуванні взяло участь 542 154 виборців.

Нагадаємо, у першому турі виборів 19 березня Джуканович здобув перше місце, набравши 35,37% голосів, тоді як за Мілатовіча проголосувало лише 28,92% чорногорців.

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Разом із тим, більшість учасників перегонів підтримала у другому турі саме Мілатовича.

Джуканович керував Чорногорією на посаді президента або прем'єр-міністра протягом 33 років – від початку розпаду Югославії. Із ним пов’язані здобуття Чорногорією незалежності у 2006 році, вступ країни до НАТО та рух у Європейський Союз.

Одночасно, Джукановичу закидають корупцію та зв’язки з організованою злочинністю.

В свою чергу Якоб Мілатович був міністром економіки, а у минулому році став співзасновником партії "Європа зараз". Він обіцяє боротьбу з корупцією, підвищення рівня життя й зміцнення зв'язки як із Європейським Союзом, так і з Сербією.

Голосування на виборах президента в Чорногорії відбувається після року політичної нестабільності – відставки двох урядів через зближення із Сербією, а також конфлікту між парламентом і Джукановичем через відмову останнього затверджувати прем'єр-міністра.

Після обрання президента на Чорногорію чекатимуть також позачергові парламентські вибори – їх Джуканович призначив на 11 червня. Перемога Мілатовича збільшує шанси його партії "Європа зараз" на парламентських виборах.

Більше про вибори президента Чорногорії читайте в публікації: Чорногорія шукає нові обличчя: чи стане зміна влади тріумфом проєвропейських сил.