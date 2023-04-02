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У Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 22:28
У Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
місце трагедії в Білій Церкві, фото поліції

У місті Біла Церква на Київщині внаслідок вибуху біля житлового будинку загинув чоловік.

Джерело: поліція Київщини, голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Дослівно: "2 квітня о 14 годині білоцерківець повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка.

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Поліцейські з'ясували, що 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Вибухотехніки виявили на місці чеку.

На місці працюють поліцейські Київщини, патрульна поліція, рятувальники та медики".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Як повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, попередня версія трагедії – суїцид.

Теми: Київська областьвибухполіція
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