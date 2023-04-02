Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що для ураження іранських дронів "Шахед" ефективно застосовувати великокаліберні кулемети.

Джерело: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Дослівно: ""Шахеди" є малошвидкісними цілями і для їх ураження необхідно застосовувати саме великокаліберні кулемети, що більш ефективні.

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Відповідно й вони для того, щоб уникнути ураження та виконати своє завдання, постійно змінюють маршрути. Іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Тобто весь час намагаються уникнути наших засобів протиповітряної оборони".

Деталі: Наєв зазначив, що завдяки міжнародним партнерам і керівництву ЗСУ, насиченість системи протиповітряної оборони постійно збільшується.

"Ми розуміємо, що кожен квадратний метр ми прикрити не зможемо. Але ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати і страхувати один одного", - розповів він.