Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви", який забороняє надавати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією та її діячами.

Джерело: сайт Верховної Ради України

Деталі: Станом на 21 квітня Зеленський підписав законопроєкт №7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України".

Законом забороняється надавати географічним об’єктам назви, що символізують, звеличують Росію або її пам’ятні місця, дати, події, діячів, які здійснювали агресію проти України (чи іншої країни), а також тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням за критику тоталітарного радянського та російського режимів, у тому числі українців на тимчасово окупованих територіях.

Закон має забезпечити зменшення впливу РФ на внутрішню політику України та світогляд українців, створити передумови для унеможливлення російської пропагандистської діяльності та прискорити дерадянізацію.