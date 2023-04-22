Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", який встановлює заборону на поширення символіки російської імперської політики на всій території України.

Джерело: сайт Верховної Ради України

Деталі: Станом на 21 квітня Зеленський підписав законопроєкт №7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України".

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Виправлено: У початковій версії новини йшлося, що Зеленський підписав закон "Про географічні назви", який "забороняє географічні назви, пов'язані з Росією".

Насправді йдеться про остаточну версію закону під назвою "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Також у новині йшлося про суть законопроєкту, ухваленого в першому читанні, після чого він був значно розширений і змінений.

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Оновлено: Закон набуває чинності через три місяці після його опублікування, за цей час Кабінет міністрів має підготувати нормативну базу для реалізації його положень.

Відповідно до норм ухваленого закону виготовлення, поширення та публічне використання символіки російської імперської політики в Україні забороняються.

До символіки російської імперської політики належать, зокрема:

пам’ятники, присвячені особам, які обіймали керівні посади в органах влади і управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях державних утворень Росії і брали участь або сприяли реалізації російської імперської політики;

пам’ятники, присвячені особам, які публічно підтримували, глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації чи українофобії;

назви географічних об’єктів та об’єктів місцевої топонімії на честь вищезгаданих осіб, або назви на честь російських міст та інших географічних, історичних та культурних об’єктів Росії;

прапори та гімни державних утворень Росії.

На виконання вимог цього закону органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають вилучити з публічного простору пам’ятники, присвячені особам, які причетні до реалізації російської імперської політики, а також перейменувати вулиці, площі, парки, сквери, географічні об’єкти, які містять символіку російської імперської політики.

Юридичні особи, політичні партії, інші об’єднання громадян, які мають в назві або статутних документах символіку російської імперської політики мають протягом одного місяця з дня набрання чинності закону привести свої установчі документи, найменування та/або символіку у відповідність із цим Законом.

Крім того, закон передбачає, що географічні об’єкти, які мають русифіковані назви (зокрема, Южне, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ) мають привести свої назви у відповідність до українського правопису або повернути історичну назву.