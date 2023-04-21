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Зеленський підписав закон, який забороняє географічні назви, пов'язані з Росією

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 квітня 2023, 23:12
Зеленський підписав закон, який забороняє географічні назви, пов'язані з Росією
ФОТО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКРАДИ

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви", який забороняє надавати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією та її діячами.

Джерело: сайт Верховної Ради України

Деталі: Станом на 21 квітня Зеленський підписав законопроєкт №7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України".

Законом забороняється надавати географічним об’єктам назви, що символізують, звеличують Росію або її пам’ятні місця, дати, події, діячів, які здійснювали агресію проти України (чи іншої країни), а також тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням за критику тоталітарного радянського та російського режимів, у тому числі українців на тимчасово окупованих територіях. 

Закон має забезпечити зменшення впливу РФ на внутрішню політику України та світогляд українців, створити передумови для унеможливлення російської пропагандистської діяльності та прискорити дерадянізацію.

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Теми: законодавстводекомунізаціяЗеленський
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