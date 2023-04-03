Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 4 громадах

"Українська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 00:21
Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 4 громадах
Наслідки обстрілів на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 2 квітня росіяни обстріляли 4 громади Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Юнаківській громаді росіяни били з міномету, було 20 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення агропідприємства і лінію електромережі.

У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу (12 "прильотів") пошкоджено 6 приватних будинків.

У Білопільській громаді зафіксовано два обстріли з міномету, було 17 "прильотів".

У Краснопільській громаді зафіксований обстріл з ПТРК та міномету (2 "прильоти").

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Посол КНР назвав "риторичним прийомом" заяви про "безмежну дружбу" з Росією

Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко

фото, відеоЗеленський і Дуда зустрілись у Варшаві

Головний храм УПЦ МП у Львові переходить до ПЦУ

У діях ексглави СБУ Баканова щодо справи Кулініча криміналу немає – ДБР

ЗСУ успішно контратакували росіян біля Авдіївки – ISW

Усі новини...
Сумська область
Росіяни о 5 ранку обстріляли Сумщину, двоє цивільних загинули
Ворог вдарив по Сумщині з міномету, АГС і САУ
Ворог гатив по Сумщині та скидав міни, є поранений
Останні новини
13:42
ЄС виплатив Молдові 10 млн євро підтримки, згодом надасть ще 40 млн євро
13:25
МКІП готує номінаційне досьє для внесення ландшафту Чернігова до спадщини ЮНЕСКО
13:23
Польська PKN Orlen розірвала останній нафтовий контракт з Росією
13:22
відеоДуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі
13:21
фото, оновлено Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку: є загиблі і поранені
13:17
У США ін’єкція Gohibic для лікування хворих на COVID-19 отримала дозвіл на екстрене використання
13:13
Посол КНР назвав "риторичним прийомом" заяви про "безмежну дружбу" з Росією
13:05
Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко
12:52
"Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі
12:52
Російських та білоруських борців допустили до міжнародних змагань
Усі новини...