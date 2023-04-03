Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 4 громадах

Наслідки обстрілів на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 2 квітня росіяни обстріляли 4 громади Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Юнаківській громаді росіяни били з міномету, було 20 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення агропідприємства і лінію електромережі.

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У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу (12 "прильотів") пошкоджено 6 приватних будинків.

У Білопільській громаді зафіксовано два обстріли з міномету, було 17 "прильотів".

У Краснопільській громаді зафіксований обстріл з ПТРК та міномету (2 "прильоти").