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Понад 5 млн українців отримали тимчасовий захист у Європі – ООН

"Українська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 01:47
Понад 5 млн українців отримали тимчасовий захист у Європі – ООН
ВОЛОНТЕРИ ЗУСТРІЧАЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ У НІМЕЧЧИНІ. ФОТО GETTY IMAGES

У країнах Європи зареєстровано 5 008 482 українців зі статусом тимчасового захисту.

Джерело: звіт Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

Деталі: Згідно з даними ООН, за період з 31 січня по 28 березня кількість українських громадян, які набули офіційного статусу захисту в країнах Європи, збільшилася на 185 тис. Інформацію про українських біженців ООН отримала від національних урядів.

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Найбільше українців зі статусом тимчасового захисту проживає у Польщі – 1,577 млн. Друге місце за кількістю українських біженців посідає Німеччина зі 922 тис. осіб. У Чехії знайшли притулок 502 тис. українців.

У Великій Британії проживає понад 191 тис. українських біженців.

Понад 173 тис. українців отримали притулок в Італії, а понад 171 тис. – в Іспанії.

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Понад 123 тис. українців зупинилися у Румунії. У Словенії тимчасовий захист отримали 112 тис. громадян України.

Повідомляється, що загалом з початку російського повномасштабного вторгнення на території Європи було зафіксовано понад 8 млн українських біженців. Згодом частина із них повернулися додому або виїхали до інших країн світу.

Теми: ООНбіженціУкраїна
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