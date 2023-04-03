Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Колаборанти на окупованій Херсонщині готуються до "виборів" – ОК "Південь"

"Українська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 02:49
Колаборанти на окупованій Херсонщині готуються до виборів – ОК Південь
Пропагандистські плакати на окупованих територіях України. Фото з Telegram Назарова

На окупованій лівобережній частині Херсонської області місцеві колаборанти готуються до участі у так званих "виборах", РФ планує провести їх там восени цього року.

Джерело: речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram

Деталі: За словами Назарова, наразі три російські партії – "Єдина Росія", КПРФ та ЛДПР – зареєстрували регіональні відділення з юридичними адресами у Генічеську та Мелітополі.

При цьому, зазначив він, керівників декількох новостворених відділень партій "десантували" з РФ та окупованого Криму.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині окупанти обмежують пересування українців без паспортів РФ – штаб
Херсонщина: росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури
На Херсонщині на міні підірвались 3 енергетиків, 2 з них загинули - ОВА
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: