Колаборанти на окупованій Херсонщині готуються до "виборів" – ОК "Південь"

Пропагандистські плакати на окупованих територіях України. Фото з Telegram Назарова

На окупованій лівобережній частині Херсонської області місцеві колаборанти готуються до участі у так званих "виборах", РФ планує провести їх там восени цього року.

Джерело: речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram

Деталі: За словами Назарова, наразі три російські партії – "Єдина Росія", КПРФ та ЛДПР – зареєстрували регіональні відділення з юридичними адресами у Генічеську та Мелітополі.

При цьому, зазначив він, керівників декількох новостворених відділень партій "десантували" з РФ та окупованого Криму.