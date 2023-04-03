Колаборанти на окупованій Херсонщині готуються до "виборів" – ОК "Південь"
Понеділок, 3 квітня 2023, 02:49
На окупованій лівобережній частині Херсонської області місцеві колаборанти готуються до участі у так званих "виборах", РФ планує провести їх там восени цього року.
Джерело: речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram
Деталі: За словами Назарова, наразі три російські партії – "Єдина Росія", КПРФ та ЛДПР – зареєстрували регіональні відділення з юридичними адресами у Генічеську та Мелітополі.
При цьому, зазначив він, керівників декількох новостворених відділень партій "десантували" з РФ та окупованого Криму.
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