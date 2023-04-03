Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Колаборанти на окупованій Херсонщині готуються до "виборів" – ОК "Південь"

"Українська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 02:49
Колаборанти на окупованій Херсонщині готуються до виборів – ОК Південь
Пропагандистські плакати на окупованих територіях України. Фото з Telegram Назарова

На окупованій лівобережній частині Херсонської області місцеві колаборанти готуються до участі у так званих "виборах", РФ планує провести їх там восени цього року.

Джерело: речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram

Деталі: За словами Назарова, наразі три російські партії – "Єдина Росія", КПРФ та ЛДПР – зареєстрували регіональні відділення з юридичними адресами у Генічеську та Мелітополі.

Реклама:

При цьому, зазначив він, керівників декількох новостворених відділень партій "десантували" з РФ та окупованого Криму.

Теми: Херсонська областьвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: