Країни ОПЕК+ несподівано оголосили про скорочення видобутку нафти

Саудівська Аравія та ряд інших країн, які входять до ОПЕК+, 2 квітня оголосили про подальше скорочення видобутку нафти приблизно на 1,16 млн барелів на добу.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що обмеження почнуть діяти з травня і триватимуть до кінця 2023 року.

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Останнє скорочення видобутку може спричинити ріст цін на нафту на 10 доларів за барель, пише видання.

Саудівська Аравія заявила, що добровільно скоротила видобуток на 500 тис. барелів на добу задля підтримки стабільності нафтового ринку.

"ОПЕК робить запобіжні кроки на випадок можливого скорочення попиту на нафту", – заявила директорка Energy Aspects Амріта Сен.

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Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що вважає недоцільним крок, оголошений 2 квітня виробниками нафти, пише видання.

"Ми не вважаємо, що зараз скорочення доцільні, враховуючи невизначеність на ринку, і ми чітко дали це зрозуміти", – сказав представник Ради нацбезпеки США.

Повідомляється, що Ірак скоротить видобуток на 211 тис. барелів на добу, ОАЕ – на 144 тис., Кувейт – на 128 тис., Оман – на 40 тис., Алжир – на 48 тис., Казахстан – на 78 тис., Габон – на 8 тис., а РФ продовжить добровільне скорочення видобутку на 500 тис. барелів на добу до кінця року.

Деякі члени ОПЕК+ не приєдналися до скорочень, тому що вже давно видобувають нафту значно нижче за узгоджені рівні через брак виробничих потужностей.

Нагадаємо: У жовтні ключові міністри ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день.