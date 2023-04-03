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Захисники вже знищили понад 175 тисяч загарбників

Ірина БалачукПонеділок, 3 квітня 2023, 08:24
Захисники вже знищили понад 175 тисяч загарбників
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Лише за минулу добу оборонці України знищили 610 російських окупантів, 7 ББМ, 7 артилерійських систем та 13 безпілотників ворога.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 175 160 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 619 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 6 993 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2 694 (+7) од,
  • РСЗВ – 527 (+0) од,
  • засобів ППО – 280 (+1) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 262 (+13) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 553 (+16) од,
  • спеціальної техніки – 298 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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