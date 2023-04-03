Захисники вже знищили понад 175 тисяч загарбників
Понеділок, 3 квітня 2023, 08:24
Лише за минулу добу оборонці України знищили 610 російських окупантів, 7 ББМ, 7 артилерійських систем та 13 безпілотників ворога.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 175 160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків – 3 619 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 6 993 (+7) од,
- артилерійських систем – 2 694 (+7) од,
- РСЗВ – 527 (+0) од,
- засобів ППО – 280 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 262 (+13) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 553 (+16) од,
- спеціальної техніки – 298 (+2) од.
Дані уточнюються.
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