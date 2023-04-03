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Віцеканцлер Німеччини приїхав до Києва для переговорів про відновлення України

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 09:15
Віцеканцлер Німеччини приїхав до Києва для переговорів про відновлення України
Віцеканцлер Німеччини і міністр економіки Роберт Хабек. Фото з сайту spiegel.de

Віцеканцлер Німеччини і міністр економіки Роберт Габек прибув в Україну для політичних переговорів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Габек прибув до Києва в понеділок вранці з невеликою делегацією представників німецького бізнесу. На переговорах йтиметься про відновлення України та співпрацю в енергетичному секторі.

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Після прибуття на залізничний вокзал Києва Габек сказав, що його візит може дати Україні чіткий сигнал, "що ми віримо, що вона переможе, що вона буде відбудована, що Європа зацікавлена в тому, що Україна буде економічно сильним партнером у майбутньому".

Це перша поїздка Габека до України з моменту вторгнення російських військ в країну 24 лютого минулого року. Його нинішня поїздка була запланована на минулу осінь, але тоді її довелося відкласти через російський зимовий наступ в Україні, розповів Габек. "Зараз саме той момент", – сказав він.

Під час подорожі він сказав журналістам, що вже прийнята низка конкретних інвестиційних рішень, а інші ще готуються.

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Президент Федерації німецької промисловості (BDI) Зігфрід Руссвурм, який супроводжує Габека як один з кількох представників бізнесу, назвав цю поїздку "сигналом для українців, що німецька економіка також підтримує їх".

Крім того, багато німецьких компаній все ще працюють в Україні, і важливо розуміти їхні проблеми та зосередитися на відновленні країни. "І ця відбудова починається зараз, а не після укладення мирної угоди", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Німеччина може зайнятися проєктами з модернізації української газотранспортної системи для транспортування водню. 

Теми: НімеччинаКиївдопомога Україні
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