Віцеканцлер Німеччини приїхав до Києва для переговорів про відновлення України

Віцеканцлер Німеччини і міністр економіки Роберт Габек прибув в Україну для політичних переговорів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Габек прибув до Києва в понеділок вранці з невеликою делегацією представників німецького бізнесу. На переговорах йтиметься про відновлення України та співпрацю в енергетичному секторі.

Після прибуття на залізничний вокзал Києва Габек сказав, що його візит може дати Україні чіткий сигнал, "що ми віримо, що вона переможе, що вона буде відбудована, що Європа зацікавлена в тому, що Україна буде економічно сильним партнером у майбутньому".

Це перша поїздка Габека до України з моменту вторгнення російських військ в країну 24 лютого минулого року. Його нинішня поїздка була запланована на минулу осінь, але тоді її довелося відкласти через російський зимовий наступ в Україні, розповів Габек. "Зараз саме той момент", – сказав він.

Під час подорожі він сказав журналістам, що вже прийнята низка конкретних інвестиційних рішень, а інші ще готуються.

Президент Федерації німецької промисловості (BDI) Зігфрід Руссвурм, який супроводжує Габека як один з кількох представників бізнесу, назвав цю поїздку "сигналом для українців, що німецька економіка також підтримує їх".

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Крім того, багато німецьких компаній все ще працюють в Україні, і важливо розуміти їхні проблеми та зосередитися на відновленні країни. "І ця відбудова починається зараз, а не після укладення мирної угоди", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Німеччина може зайнятися проєктами з модернізації української газотранспортної системи для транспортування водню.