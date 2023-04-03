Міноборони РФ відновлює репутацію бригади, що стала синонім невдач в Україні – британська розвідка

Міністерство оборони Росії проводить цілеспрямовану інформаційну операцію з відновлення репутації 155-ої морської піхотної бригади, яка стала синонімом нещодавніх російських невдач в Україні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Протягом березня 2023 року діяльність 155-ї морської піхотної бригади висвітлювали за допомогою чи не найбільш поширюваних відеозаписів бойових дій росіян, які знімали камерами на шоломах. Також до бригади здійснив візит російський пропагандист Володимир Соловйов.

Крім того, лунали публічні заяви про те, що з'єднання перебуває в "піднесеному настрої і сповнене рішучості досягти поставлених цілей". Також поширювали кадри, на яких видно, як 155-ту бригаду переоснащують на модифіковані танки.

Насправді, 155-тій бригаді, ймовірно, надавали статусу непридатної для ведення бойових дій щонайменше двічі за останні шість місяців через участь у тактично помилкових лобових атаках під Вугледаром у Донецькій області, відзначають у зведенні.

Зусилля Міноборони РФ з відновлення іміджу бригади, ймовірно, відображають стурбованість тим, що її невдачі все частіше пов'язують з російським вищим військовим керівництвом, вважають у британському відомстві.

Нагадаємо, напередодні британська розвідка розповіла про роль алкоголізму у війні Росії проти України.