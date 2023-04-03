Міноборони РФ відновлює репутацію бригади, що стала синонім невдач в Україні – британська розвідка

Міністерство оборони Росії проводить цілеспрямовану інформаційну операцію з відновлення репутації 155-ої морської піхотної бригади, яка стала синонімом нещодавніх російських невдач в Україні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Протягом березня 2023 року діяльність 155-ї морської піхотної бригади висвітлювали за допомогою чи не найбільш поширюваних відеозаписів бойових дій росіян, які знімали камерами на шоломах. Також до бригади здійснив візит російський пропагандист Володимир Соловйов.

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Крім того, лунали публічні заяви про те, що з'єднання перебуває в "піднесеному настрої і сповнене рішучості досягти поставлених цілей". Також поширювали кадри, на яких видно, як 155-ту бригаду переоснащують на модифіковані танки.

Насправді, 155-тій бригаді, ймовірно, надавали статусу непридатної для ведення бойових дій щонайменше двічі за останні шість місяців через участь у тактично помилкових лобових атаках під Вугледаром у Донецькій області, відзначають у зведенні.

Зусилля Міноборони РФ з відновлення іміджу бригади, ймовірно, відображають стурбованість тим, що її невдачі все частіше пов'язують з російським вищим військовим керівництвом, вважають у британському відомстві.

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