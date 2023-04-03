Окупанти гатять по Херсонщині, на Донеччині застосували С-300 та авіацію – ОВА

За минулу добу російські загарбники обстріляли 8 областей, по Херсонщині випустили 131 снаряд, на Донеччині ворог застосовував ЗРК "С-300" та здійснив авіаудар.

Джерело: звіти ОВА

Херсонщина: за минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 20 разів, в тому числі — Херсон. По області ворог випустив 131 снаряд із різних видів озброєння.

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Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина.

Також російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Донеччина: минулої доби ворог застосовував ЗРК "С-300", здійснив авіаудар, стріляв з РСЗВ "Ураган", "Град", артилерії. Обстріляні: смт Велика Новосілка, Костянтинівка, Авдіївка, Курахове, с.Орлівка, с.Північне.

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Пошкоджено 38 житлових будинків (з них 20 – багатоквартирних), будівля податкової інспекції, газопровід, дитячий садок, 3 автомобіля, цех ПрАТ "АКХЗ", вимикач електричної мережи, ЛЕП.

За добу по області: 6 загиблих, 15 поранених.

Чернігівщина: доба без обстрілів. У Новгород-Сіверському районі на міні підірвались 2 цивільні авто, 4 людини загинули.

Сумщина: зранку росіяни обстстрілювали з мінометів Миропільську та Білопільську громади. Попередньо, — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Хотінської громад.

Юнаківська громада:росіяни били по території громади з міномету – 20 прильотів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінію електромережі.

Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків.

Запорізька: ​​протягом минулої доби ворог здійснив 81 обстріл цивільної інфраструктури 16 населених пунктів: Гуляйполе, Новоандріївка, Чарівне, Залізничне, Червоне, Малі Щербаки, Оріхів, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Затишшя, Мала Токмачка, Щербаки, Малинівка, Червона Криниця, Кам'янське. Надійшло 14 повідомлень про руйнування. Інформація про постраждалих уточнюється.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник обстріляв Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка і Крохмальне.

Вчора окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Зафіксовані прильоти на територію "Цукрозаводу". Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 65 років.

Також ворог обстріляв з РСЗВ с. Богуславка Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок.

Також вчора вдень у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району ворожими обстрілами було пошкоджено будівлю магазину.

Луганщина: населені пункти вздовж лінії фронту загарбники знов піддали масованому артилерійському обстрілу. Відкривали вогонь, зокрема, по Новоселівському, Невському, Білогорівці.

Ситуація в області залишається складною.

Миколаївщина: сьогодні зранку ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без жертв та руйнувань.