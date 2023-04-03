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Зеленський 5 квітня поїде з візитом до Польщі

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 09:55
Зеленський 5 квітня поїде з візитом до Польщі
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, приїде з візитом до Польщі.

Про це йдеться у повідомленні канцелярії польського президента, пише "Європейська правда".

Представник канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач повідомив, що Зеленський, зокрема, зустрінеться з українцями, які зараз проживають у Польщі.

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"У середу, 5 квітня, очікуємо на офіційний візит президента України до Польщі. Президент у середу вдень у Королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у нас", – йдеться у повідомленні в Twitter.

Інших подробиць візиту не повідомляють. Очевидно, Зеленський зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою.

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Візит співпаде із засіданням міністрів закордонних справ НАТО, який відбудеться в Брюсселі, і на якому, як очікують, буде присутній держсекретар США Ентоні Блінкен.

Слід зазначити, що попередні візити Зеленського за кордон під час війни не анонсували.

Нагадаємо, Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak польського виробництва.

Теми: ЗеленськийПольща
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