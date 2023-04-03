Зеленський 5 квітня поїде з візитом до Польщі

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, приїде з візитом до Польщі.

Про це йдеться у повідомленні канцелярії польського президента, пише "Європейська правда".

Представник канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач повідомив, що Зеленський, зокрема, зустрінеться з українцями, які зараз проживають у Польщі.

"У середу, 5 квітня, очікуємо на офіційний візит президента України до Польщі. Президент у середу вдень у Королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у нас", – йдеться у повідомленні в Twitter.

W środę, 5 kwietnia, spodziewamy się oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa w Polsce. Prezydent 🇺🇦 w środę po południu na Zamku Królewskim spotka się z Polakami i Ukraińcami przebywającymi u nas — Szef @BPM_KPRP @marcin_przydacz w @RMF24pl. pic.twitter.com/mXnLIIk8kf — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 3, 2023

Інших подробиць візиту не повідомляють. Очевидно, Зеленський зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою.

Візит співпаде із засіданням міністрів закордонних справ НАТО, який відбудеться в Брюсселі, і на якому, як очікують, буде присутній держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Слід зазначити, що попередні візити Зеленського за кордон під час війни не анонсували.

Нагадаємо, Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak польського виробництва.