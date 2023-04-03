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Під Києвом зіткнулися автобус і 9 авто: 10 постраждалих

Ірина БалачукПонеділок, 3 квітня 2023, 10:10
Під Києвом зіткнулися автобус і 9 авто: 10 постраждалих
Пошкоджені авто на місці ДТП. Тут і далі фото з Telegram Нєбитова

Вранці 3 квітня у Київській області сталася масштабна аварія – у результаті зіткнення 10 транспортних засобів постраждали 10 людей.

Джерело: керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "10 транспортних засобів потрапили в ДТП на Житомирській трасі поблизу Капітанівки".  

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Деталі: За попередніми даними, близько 7:30 потік автомобілів рухався в бік Києва.  

 

Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої – також пригальмували. А водій автобуса "Setra"  не зреагував на зміну дорожньої обстановки і допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень.  

 

Станом на 8:30, за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей – водій авто "Mitsubishi" та водійка "BMW". Ще до 10 осіб, за даними Нєбитова, отримали синці та забої. 

ВІДЕО ДНЯ
 

На місці ДТП продовжують працювати правоохоронці.  

Теми: Київська областьДТП
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