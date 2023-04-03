Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Києвом зіткнулися автобус і 9 авто: 10 постраждалих

Ірина БалачукПонеділок, 3 квітня 2023, 10:10
Під Києвом зіткнулися автобус і 9 авто: 10 постраждалих
Пошкоджені авто на місці ДТП. Тут і далі фото з Telegram Нєбитова

Вранці 3 квітня у Київській області сталася масштабна аварія – у результаті зіткнення 10 транспортних засобів постраждали 10 людей.

Джерело: керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "10 транспортних засобів потрапили в ДТП на Житомирській трасі поблизу Капітанівки".  

 

Деталі: За попередніми даними, близько 7:30 потік автомобілів рухався в бік Києва.  

 

Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої – також пригальмували. А водій автобуса "Setra"  не зреагував на зміну дорожньої обстановки і допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень.  

 

Станом на 8:30, за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей – водій авто "Mitsubishi" та водійка "BMW". Ще до 10 осіб, за даними Нєбитова, отримали синці та забої. 

 

На місці ДТП продовжують працювати правоохоронці.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
Київська область
У Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
Зеленський і лідери чотирьох країн приїхали до Бучі у річницю звільнення
У Бучанському районі окупанти скоїли понад 9000 воєнних злочинів – ОГП
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: